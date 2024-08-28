FDA одобряет обновленные вакцины от COVID-19 компаний Moderna и Pfizer/BioNTech

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило и выдало разрешение на экстренное использование (EUA) для обновленных мРНК-вакцин от COVID-19. Их производят Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Moderna (Spikevax). Вакцины были специально разработаны для борьбы с циркулирующим в настоящее время омикрон-штаммом (KP.2, относится к группе FLiRT) вируса SARS-CoV-2.

Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech получили EUA для экстренного использования у детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Одобрение касается формулы вакцин 2024/2025, которая, как ожидается, обеспечит повышенную защиту от тяжелых последствий вируса.

В начале июня 2024 года FDA рекомендовало производителям вакцин сосредоточиться на моновалентных вакцинах JN.1 для формулы 2024/2025. Однако с продолжающейся эволюцией вируса и ростом случаев заболевания COVID-19 агентство отметило, что они изменили свою рекомендацию, сместив акцент на штамм KP.2, чтобы гарантировать максимальную эффективность вакцин против актуальных циркулирующих вариантов.

Производство обновленных вакцин остается аналогичным процессу производства предыдущих версий. Поэтому, вероятно, лица, получающие обновленные вакцины мРНК, могут столкнуться с побочными эффектами, аналогичными тем, которые наблюдались при использовании предыдущих версий. Так, ранее стало известно, что тысячи жителей Великобритании обратились к правительству с требованием выплатить компенсацию из-за осложнений, возникших после инъекций противокоронавирусных вакцин от AstraZeneca (97% обращений), а также Pfizer или Moderna.

«Эти обновленные вакцины соответствуют строгим научным стандартам агентства по безопасности, эффективности и качеству производства. Учитывая ослабление иммунитета населения от воздействия вируса, мы настоятельно рекомендуем тем, кто имеет право, рассмотреть возможность получения обновленной вакцины от COVID-19, чтобы обеспечить лучшую защиту от циркулирующих в настоящее время вариантов», – сказал директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс.

По словам директора российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина против коронавируса «Спутник V», обновленная в конце 2023 года для борьбы со штаммом XBB, эффективна против циркулирующего в мире варианта FLiRT.

gxpnews