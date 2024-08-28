Центр лекобеспечения объявил 11 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит 11 аукционов на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, пишет «ФВ». Планируется закупить: фосфазид, абакавир, ламивудин, ралтегравир, невирапин и этравирин. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку для «Круга добра» ЛП на сумму свыше 155 млн рублей.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Фосфазид, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг 329 156 табл. (шт.) 30,30 9 973 426,80 28.08.2024 2 Фосфазид, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 1 475 640 табл. (шт.) 27,83 41 067 061,20 30.08.2024 3 Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 1 230 500 табл. (шт.) 9,13 11 234 465,00 02.09.2024 4 Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 6 250 325 табл. (шт.) 12,11 75 691 435,75 02.09.2024 5 Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл 2 396 135 мл 1,32 3 162 898,20 29.08.2024 6 Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг 13 289 900 табл. (шт.) 3,30 43 856 670,00 02.09.2024 7 Ралтегравир, таблетки жевательные, 25 мг 15 060 табл. (шт.) 33,93 510 985,80 29.08.2024 8 Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг 441 660 табл. (шт.) 127,82 56 452 981,20 02.09.2024 9 Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл 606 181 мл 2,91 1 763 986,71 30.08.2024 10 Невирапин, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг 965 952 табл. (шт.) 12,60 12 170 995,20 02.09.2024 11 Этравирин, таблетки, 100 мг 117 672 табл. (шт.) 110,85 13 043 941,20 02.09.2024

gxpnews