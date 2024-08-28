Центр лекобеспечения объявил 11 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит 11 аукционов на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, пишет «ФВ». Планируется закупить: фосфазид, абакавир, ламивудин, ралтегравир, невирапин и этравирин. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку для «Круга добра» ЛП на сумму свыше 155 млн рублей.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Фосфазид, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
|329 156 табл. (шт.)
|30,30
|9 973 426,80
|28.08.2024
|2
|Фосфазид, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|1 475 640 табл. (шт.)
|27,83
|41 067 061,20
|30.08.2024
|3
|Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|1 230 500 табл. (шт.)
|9,13
|11 234 465,00
|02.09.2024
|4
|Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|6 250 325 табл. (шт.)
|12,11
|75 691 435,75
|02.09.2024
|5
|Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
|2 396 135 мл
|1,32
|3 162 898,20
|29.08.2024
|6
|Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг
|13 289 900 табл. (шт.)
|3,30
|43 856 670,00
|02.09.2024
|7
|Ралтегравир, таблетки жевательные, 25 мг
|15 060 табл. (шт.)
|33,93
|510 985,80
|29.08.2024
|8
|Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг
|441 660 табл. (шт.)
|127,82
|56 452 981,20
|02.09.2024
|9
|Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл
|606 181 мл
|2,91
|1 763 986,71
|30.08.2024
|10
|Невирапин, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
|965 952 табл. (шт.)
|12,60
|12 170 995,20
|02.09.2024
|11
|Этравирин, таблетки, 100 мг
|117 672 табл. (шт.)
|110,85
|13 043 941,20
|02.09.2024