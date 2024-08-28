Лекарственное растениеводство предложили признать приоритетной подотраслью агрокомплекса

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел заседание с участием представителей Минсельхоза, Минздрава и Минпромторга России, в ходе которого обсуждалось будущее рынка лекарственных средств растительного происхождения (фитопрепараты). По итогам встречи комитет решил, что Минсельхозу России следует включить в Государственный реестр сортов и гибридов растения, на основе которых создаются лекарства, а также упростить их регистрацию на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, по словам главы комитета Александра Двойных, комитет рекомендовал включить эфиромасличное производство и выращивание лекарственных растений в перечень приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и обеспечить доступность мер государственной поддержки для задействованных в этой сфере сельхозтоваропроизводителей. Помимо прочего, сенаторы обсудили необходимость принятия дополнительных мер по усилению контроля за соблюдением требований в части качества и недопущения фальсификации такой продукции.

«Производство эфиромасличных и лекарственных культур в нашей стране сосредоточено в 36 регионах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Центрального, Сибирского, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов», – заявил Двойных. Он считает, что лекарственные фитопрепараты занимают в современной медицине важное место.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев назвал российскую отрасль растениеводства упадочной. Площади, задействованные для посева лекарственных растений, сокращаются год к году, а меры по стимулированию разработки, производства и реализации такой продукции отсутствуют.

Комитет советовал Минсельхозу провести анализ востребованности действующих мер господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, выращивающих лекарственное растительное сырье, и на его основе подготовить предложения по их совершенствованию. Также Хамчиев утверждал, что важно обеспечить оперативное включение в Государственный реестр сортов и гибридов лекарственных растений в соответствии с действующими фармакопейными статьями.

gxpnews