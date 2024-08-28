В Совете Федерации призвали учесть износ медоборудования при формировании нацпроектов

Фактор износа медицинского оборудования должен стать одним из аспектов при формировании национальных проектов, считает глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он направил тематическое обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Кутепов отмечает, что сейчас во многих больницах и поликлиниках субъектов РФ установлено устаревшее медоборудование. По его словам, в период пандемии медоборудование, которое было закуплено регионами в 2013-2017 годах, на сегодняшний день выработало свой ресурс полностью или находится в высокой стадии износа.

«В основном это оборудование крупных медицинских организаций, особенно тяжелое рентгенологическое оборудование, эндовидеоскопические комплексы, стерилизационное оборудование», – подчеркнул он. О каких именно регионах или больницах идет речь, не уточняется.

В письме говорится, что оказание медицинской помощи без переоснащения основных стационаров повлечет штрафы при оплате за счет средств ОМС и предписания от Росздравнадзора.

Ранее правительство выделило из федерального бюджета свыше 1,5 млрд рублей на оснащение федеральных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием. Это позволит обеспечить качественное восстановительное лечение – как амбулаторно, так и в условиях дневного стационара.

gxpnews