Минздрав РФ зарегистрировал иринотекан от «Сервье»

Министерство здравоохранения РФ одобрило препарат «Онивайд» (иринотекан) от «Сервье». Средство предназначено для лечения метастатической аденокарциномы поджелудочной железы в комбинации с 5-фторурацилом и лейковорином у взрослых пациентов с прогрессированием заболевания после терапии гемцитабином.

Регистрация иринотекана осуществляется по процедуре взаимного признания в соответствии с правилами Евразийского экономического союза. Далее оценка экспертного отчета России продолжится в республиках Армения, Беларусь и Казахстан, отметили в пресс-службе компании.

«Это первое и в настоящее время единственное лекарственное средство, одобренное к применению Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) для терапии второй линии метастатического рака поджелудочной железы после проведенного лечения на основе гемцитабина», – отметила Наталья Чукреева, директор по фармацевтической деятельности ЕАЭС.

gxpnews