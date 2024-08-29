Минздрав отозвал регудостоверения 10 лекарств и 2 фармсубстанций

Минздрав РФ отозвал регистрационные удостоверения 10 лекарств и 2 фармацевтических субстанций по инициативе их держателей. Почти все лишившиеся регистрации лексредства и субстанции имеют в ГРЛС аналоги.

Среди них – оригинальный препарат «Рефакто АФ» – рекомбинантный фактор свертывания крови VIII (МНН мороктоког альфа), разработанный американской Genetics Institute. В конце 1990-х ее приобрела Wyeth, а затем сама Wyeth была куплена Pfizer – в 2009 году. В России остается дженерик «Рефакто АФ» – мороктоког альфа производства «Генериума», который был одобрен в 2013 году.

В декабре 2021 года ООО «Такеда Фармасьютикалс» выкупила у АО «Генериум» полный контроль над совместным предприятием «Генериума» и Shire – АО «Эс Джи Биотех», в том числе получив права на препарат.

Также регистрации лишились «Тиотриазолин» (МНН морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат) и ноотроп «Триоцетам» (МНН морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат + пирацетам), удостоверениями на которые владела «Арт-Фарм», а также «L-лизина эсцинат». Все три продукта выпускаются на украинском заводе «Галичфарма».

Кроме того, в списке – «Настойка боярышника» (боярышника плодов настойка, АО «Брынцалов-А»), «Лендацин» (цефтриаксон, «Сандоз д. д.»), «Повидон-йод» (повидон-йод, «Хемофарм А.Д.»), «Селмевит Интенсив» и «Селмевит» (поливитамины + минералы, АО «Отисифарм»), а также «Уролесан» (душицы обыкновенной травы экстракт + клещевины обыкновенной семян масло + моркови дикой семян экстракт + мяты перечной листьев масло + пихты масло + хмеля соплодий экстракт, ООО «Арт-Фарм»).

Среди двух отозванных фармсубстанций – «Нифедипин» (нифедипин) и «Этамзилат» (этамзилат). Держатели регудостоверений – «Дифарма Франсис С.р.Л.» (Италия) и ООО «ОМ Фарма СА.» (Швейцария).

gxpnews