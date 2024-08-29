Мы отмечаем тенденцию к росту потребления натуральных средств

Российский рынок отечественных растительных препаратов можно назвать стабильным. Если говорить о лидерстве, то основных игроков, имеющих статус фармацевтического завода, всего несколько, и наш ‒ «Здоровье Health» ‒ один из них.

Завод был основан в 1989 году Я. М. Гусейновым, врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук. В кооперативе «Арника» работали всего пять человек, они смогли выжить в 90-е и в будущем создать бренд «Здоровье Health». Постепенно увеличивались и объемы выпускаемой продукции, и число сотрудников, к началу 2000-х годов возникла потребность в модернизации и создании такой организации производства, при которой обеспечивались бы безопасность и эффективность выпускаемых лекарственных средств. В компании были сформированы отделы стандартизации и контроля качества, цеха переоснащены, в 2010 году завод полностью перешел на стандарты GMP. Мы следим за качеством своей продукции, вводим в эксплуатацию новейшее оборудование, внедряем передовые технологии. Сегодня наше производство ‒ это предприятие полного цикла, выпускающее лекарственные препараты: травяные сборы и монопрепараты, занимающие основную долю в наших продажах.

Очевидно, что наша целевая аудитория ‒ это приверженцы народной медицины и люди, ведущие здоровый образ жизни. С каждым годом мы отмечаем тенденцию к росту потребления натуральных средств, продуктов, лекарств, которые мы производим. Это происходит несмотря на то, что сегодняшний потребитель нацелен на экономию средств и отказывается от того, от чего может отказаться, в сторону экономии. Наши продукты нельзя назвать дорогостоящими: максимальная цена на полке плюс-минус 200 рублей, это травы в форме насыпной пачки и фильтр-пакетов, имеющие статус ОТС-препарата, соответственно, они продаются только в аптечных учреждениях.

Важной темой остается качество сырья. Так как завод существует уже 35 лет, у нас сложились долгосрочные и прочные отношения с поставщиками качественного сырья, которые разбросаны буквально по всему миру. Да, за последние два года были временные трудности с международными поставщиками, но сейчас все потребности закрыты, в том числе и за счет внутренних ресурсов нашей страны, даже с учетом того, что все сырье имеет свою сезонность. Напомню, что контроль качества осуществляется в соответствии с имеющимися требованиями, мы имеем лицензию на производство лекарственных средств и производим препараты по стандартам GMP.

На мой взгляд, выпуск препаратов на основе лекарственных растений сложнее, чем на основе синтетических субстанций. Мы используем сырье, которое дала природа, и, если она не заложила в растение действующие вещества, мы не можем это сырье доработать и синтезировать молекулу, улучшив ее с помощью химических процессов. Если в сырье, которое поставляется на завод, отсутствуют необходимые действующие вещества, мы вынуждены его вернуть поставщику и искать другое.

При этом у многих потребителей растительной продукции сформировалось заблуждение, что вся продаваемая и в магазинах, и в аптеках ромашка – одинаковая. Это не так: лекарственная ромашка – это лекарственное средство, не чайный напиток. В ее составе, как и в составе других трав, есть активные действующие вещества, напрямую влияющие на лечебные свойства. Чтобы выпускать такой продукт на рынок, нужно иметь возможность провести серьезную экспертизу, а ромашка из продуктового магазина может навредить здоровью человека.

Мы всегда находимся в поиске новых SKU для своего портфеля, потому что видим, как меняется сознание людей: все чаще делается выбор в пользу здорового образа жизни. Это именно та ниша, в которой мы работаем. Сейчас на этапе разработки ‒ продукт в новой лекарственной форме, есть и другие планы по расширению портфеля компании, и нам, как фармзаводу, интереснее расширять линейку лекарственных препаратов.

Основным каналом продаж для нас были и остаются аптеки, не ретейл и не торговые сети. Мы ‒ фармацевтическое предприятие, и большая часть нашего портфеля ‒ лекарственные растительные препараты, которые по законодательству нельзя продавать в торговых сетях. Но у нас зарегистрирована детская линейка, есть биологически активные добавки, которые не попадают под эти ограничения.

Большой проблемой для развития рынка фитопрепаратов являются образовательные пробелы в подготовке медицинских специалистов, когда на фармфакультетах и в дальнейшем постдипломном образование весь фокус внимания смещен на синтетические молекулы. При этом сегодня большинство людей задумываются о профилактике, ищут подходящие им растительные препараты. Но компетентных специалистов, врачей и фармацевтов, разбирающихся в активно развивающейся нутрициологии, немного. Кто же поможет пациенту в век информационного мусора самостоятельно разобраться в этих вопросах? Ведь главная задача медицинского специалиста ‒ помогать людям быть здоровыми.

gxpnews