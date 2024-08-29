Импорт фармпродукции в Казахстан вырос на 56%

В первой половине 2024 года импорт фармацевтической продукции в Республику Казахстан вырос на 56%, достигнув 19 000 тонн. Объем поставок при этом составил $1,06 млрд, сообщает inbusiness.kz.

Примечательно, что, несмотря на то что Россия по объему импорта внесла наибольший вклад, по стоимости импорта лидировала Германия: страна заняла 16% рынка на сумму $173,3 млн. Далее идет Индия с 9% ($93,4 млн) и Италия с 7% ($74,1 млн). Россия, обеспечив более четверти общего объема импорта и поставив 5200 тонн из общего объема в 19 000 тонн, по стоимости достигла всего 6%.

В то же время объем внутреннего производства фармацевтической продукции в Казахстане за этот период составил 87,3 млрд тенге ($194,4 млн). Страна также экспортировала медикаменты на сумму $8,1 млн и общим весом 760 тонн. Ключевыми направлениями экспорта стали Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Украина.

Как сообщают в Минздраве Казахстана, в первом полугодии текущего года объем производства фармацевтической продукции в стране достиг 95 млрд тенге, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (79,5 млрд тенге в 2023 году). Рост объясняется мерами государственной поддержки, направленными на стимулирование развития отрасли.

gxpnews