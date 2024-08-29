АФПЕАЭС будет обучать студентов-фармацевтов Новосибирского госуниверситета

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) договорилась о сотрудничестве с целью развития отечественной фармотрасли с Новосибирским государственным университетом (НГУ). Соответствующее соглашение подписано на XI международном форуме «Технопром», который проходит в Новосибирске.

В том числе планируется совместная подготовка будущих фармспециалистов и разработка лекарств для их дальнейшего производства в лабораториях НГУ. Ожидается, что результатом сотрудничества сторон будет укрепление технологического суверенитета страны.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что планируются разработки и в других областях науки, например, связанные с проведением междисциплинарных синхротронных и нейтронных исследований по широкому спектру направлений. «В их числе: инновационные фармацевтические препараты, в том числе биотехнологические, генотерапевтические препараты и препараты на базе соматических клеток; высокоэффективные диагностические системы», — пояснили в НГУ.

По словам ректора НГУ Михаила Федорука, в 2024 году на базе университета появился Институт медицины и медицинских технологий. Учебно-научный центр для него строится в рамках проекта нового кампуса НГУ. На его базе будет организован факультет фармацевтики и кибернетики.

«Это новое для университета направление. Для того чтобы быть на фронтире исследований в этой области, нам, конечно, необходимо сотрудничать с передовыми научными организациями, фармпроизводителями. Подписание соглашения с ассоциацией — это движение в данном направлении. Кроме того, мы будем более тесно взаимодействовать с предприятиями, решая актуальные задачи, стоящие перед индустрией», — прокомментировал он.

gxpnews