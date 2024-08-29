Eli Lilly выпускает на рынок США ЛП от ожирения по цене на 50% ниже, чем у конкурентов

Eli Lilly объявила о выпуске в США препарата Zepbound (тирзепатид) в одноразовых флаконах по 2,5 мг и 5 мг, которые могут быть оплачены пациентами самостоятельно через ее цифровую платформу LillyDirect, то есть не по страховке. Этот шаг значительно расширяет предложение Zepbound и предлагает более доступный вариант.

Цена на такие флаконы как минимум на 50% ниже, чем цена других инкретиновых (GLP-1) препаратов для лечения ожирения. Флакон Zepbound в дозе 2,5 мг стоит $399 за четырехнедельный запас, а доза $5 мг — $549 долларов — оба варианта представляют собой значительную экономию по сравнению с другими методами лечения.

Согласно исследованию сотрудников Йельского университета и Королевского колледжа в Лондоне, которое было опубликовано в марте 2024 года, датская Novo Nordisk тратит на производство семаглутида (GLP-1) в 187 раз меньше розничной стоимости лекарства в американских аптеках. Ozempic и Mounjaro стоят примерно $1000 (запас на месяц).

Инициатива также гарантирует подлинность лекарства и защищает пациентов от поддельных продуктов. Многоступенчатый процесс проверки поможет гарантировать, что флаконы будут выдаваться только пациентам, имеющим действительный рецепт. Пациенты также могут приобретать вспомогательные принадлежности, такие как шприцы и иглы, и будут иметь доступ к важным учебным материалам по правильному введению лекарства.

В клинических испытаниях тирзепатид в дозе 5 мг показал среднюю потерю веса на 15% за 72 недели. «Эти новые флаконы не только помогают нам удовлетворить высокий спрос на наше лекарство от ожирения, но и расширяют доступ для пациентов, ищущих безопасный и эффективный вариант лечения. В клиническом исследовании поддерживающая доза 5 мг помогла пациентам достичь в среднем 15% потери веса после 72 недель лечения и стала мощным инструментом для миллионов людей с ожирением, желающих похудеть и поддерживать вес в норме», — прокомментировал эту новость исполнительный вице-президент Lilly USA Патрик Йонссон.

gxpnews