Убыточный фармзавод в Санкт-Петербурге повторно выставлен на торги

Открытый голландский аукцион пройдет на площадке РАД lot-online. Фармпредприятие расположено на ул. 3-й Конной Лахты, 48. Продать намерены склад класса «А» площадью 10 тысяч кв. м, завод с лабораториями для изготовления твердых лекарств и саму территорию под объектами. Площадь участка составляет примерно 27 тысяч кв. м, площадь помещений – 20,4 тысячи кв. м. Покупателю также перейдут права требования ООО «СБК-Ретейл» на сумму 322,1 млн рублей.

В РАД указали, что цена отсечения составляет 1,8 млрд рублей, шаг на повышение – 10 млн рублей, а на понижение – 30 млн рублей. Согласно закону №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», продажа таких объектов посредством публичного предложения осуществляется в случае, если прошедший ранее аукцион был признан несостоявшимся. В таком случае устанавливается цена отсечения – 50% от начальной цены несостоявшегося аукциона. На торгах участники имеют право делать «шаг на понижение». Итоговая сумма продажи не может быть ниже установленной цены отсечения.

Компания «Фарма Капитал» специализируется на контрактном производстве препаратов в твердых дозированных формах и осуществляет услуги по упаковке широкого спектра лекарств разных форм и медизделий. Проектная мощность предприятия составляет более 1 млрд таблеток в год. Владельцем юрлица до 2019 года было АО «Роста», затем оно обанкротилось. После этого актив передали «СБК-Ритейл». Завод начали сдавать в аренду АО «Радуга», но в этом же году компания обанкротилась и площадка простаивала.

Впервые 100% «Фарма Капитал» РАД выставил на торги в 2021 году. Тогда приобрести компанию, фармзавод и склад предлагалось за 2,6 млрд рублей. Лот продавали вместе с правом требования по долгам АО «Роста» на 5,5 млрд рублей. Покупатель не нашелся. Очередные торги планировались на 30 июля 2024 года. Начальная стоимость контракта составляла 3 млрд рублей. В результате о желании приобрести актив никто не заявил.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фарма Капитал» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2019 году. Доступ к данным о владельцах юрлица ограничен. Компания показывает убыток на протяжении четырех лет. Выручка упала с 10,2 млн рублей в 2020 году до 2,49 млн рублей в 2022 году. За это время компания потеряла около 194,84 млн рублей, а затем перестала публиковать финансовую статистику в открытом доступе.