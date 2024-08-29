«Нацимбио» начал выпуск иммуноглобулина высокой концентрации «БиоГам»

Холдинг «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») выпустил первую партию российского иммуноглобулина высокой концентрации – «БиоГам». Это единственный отечественный внутривенный иммуноглобулин человека нормального (ИЧН) в концентрации 10%, говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха».

«Препарат разработан с целью содействия импортозамещению иностранных аналогов на российском рынке. В этом году мы выпустим в гражданский оборот не менее 5000 упаковок „БиоГама“, а в последующие годы планируем значительно нарастить производство», – приводятся в публикации слова генерального директора «Нацимбио» Андрея Загорского.

Он уточнил, что выпуск иммуноглобулина по полному циклу организован в филиале НПО «Микроген» в Перми с использованием российского сырья и компонентов. Для производства используется запатентованная технология, разработанная учеными «Нацимбио», предусматривающая дополнительные способы очистки белка, инактивации и удаления вирусов.

Терапия иммуноглобулинами показана пациентам c такими заболеваниями, как первичные и вторичные иммунодефициты с рецидивирующими инфекциями, синдром Гийена – Барре, болезнь Кавасаки. За счет высокой концентрации «БиоГам» позволяет достигать терапевтических результатов за меньшее время и при меньших объемах.

gxpnews