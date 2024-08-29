С начала года объем производства готовых ЛП в России составил 462,5 млрд рублей

Аналитическая компания RNC Pharma представила данные по производству готовых лекарств за январь – июль 2024 года. За этот период суммарный объем составил 462,5 млрд рублей, показатель динамики относительно аналогичного периода 2023 года – 16%. С начала года фармкомпании, локализованные в России, отгрузили порядка 2,37 млрд упаковок лекарств (+4,6%).

Число корпораций, которые осуществляли отгрузки готовых лекарств, составило 433 (+21). Количество МНН в ассортименте фармкомпаний за год выросло до 1433 наименований (+56), а число торговых марок – до 2779 (+123).

Из числа крупнейших компаний максимальную динамику в группе рецептурных препаратов показал «Сотекс» (+89,6% в упаковках): производство на мощностях этого предприятия увеличилось в 3,6 раза. Среди производителей рецептурных препаратов 47 компаний увеличили выпуск своей продукции более чем в два раза по сравнению с январем – июлем прошлого года. Однако в общей массе эти компании занимают относительно небольшую долю на уровне 2,5% от натурального объема.

У семи топовых производителей наблюдалось снижение объемов, при этом в их число входят такие крупные поставщики, как «Фармстандарт» (-2%), Ozon (-17%), STADA (-22%). Максимальной натуральной динамикой в первой двадцатке отличилась компания «Обновление» (+58,8%). Значительную активность в топ-20 демонстрировали компании «Уралбиофарм» (+33%) и «Валента» (+26,6%).

gxpnews