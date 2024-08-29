Минпромторг усиливает взаимодействие с Минобрнауки по НИОКР

Информационные системы Минпромторга России и Минобрнауки будут обмениваться данными. Это необходимо для более эффективной научно-промышленной кооперации, сообщила в четверг, 29 августа, пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.

Взаимодействие будет происходить между Единой государственной информационной системой учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) и Государственной информационной системой промышленности (ГИСП). Соглашение об обмене данными подписали первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков и заместитель министра Министерства науки и высшего образования Дарья Кирьянова.

Интеграция двух информационных систем должна повысить эффективность расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также способствовать росту инновационной активности предприятий.

«Важнейшее направление в рамках запускаемых нацпроектов технологического лидерства – это рост инвестиций в НИОКР для разработки сложной наукоемкой продукции в критически важных отраслях: от критической химии и фармацевтики до средств производства и беспилотных систем. Для этого необходимо выстроить максимально эффективную научно-промышленную кооперацию. На это и нацелено подписанное нами соглашение», – отметил Осьмаков.

После отладки информационного взаимодействия между ЕГИСУ НИОКТР и ГИСП сотрудники ведомств смогут обмениваться данными о различных параметрах научных и научно-технологических работ, их исполнителях, статусе правовой охраны их результатов. Оперативный обмен данными между Минпромторгом и Минобрнауки позволит дополнительно скоординировать работу двух ведомств в части достижения поставленных президентом национальных целей развития. Уже сейчас ГИСП охватывает свыше 2400 мер господдержки и более 150 цифровых сервисов для бизнеса. Каталог продукции включает порядка 1,5 млн позиций.

gxpnews