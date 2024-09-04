В Москве средний чек на ветпрепараты превысил 1000 рублей

По данным RNC Pharma, средний чек на розничном рынке ветпрепаратов по итогам первых шести месяцев 2024 года составил 734 руб., что на 9,2% больше, чем в этот же период в 2023 году. Максимальный средний чек был в Москве — 1132 руб. Столица стала единственным регионом, где разовая покупка препаратов для животных превышала 1000 руб.

По итогам первого полугодия 2024 года средний чек на розничном рынке ветеринарных препаратов составил 734 руб. По подсчетам аналитиков RNC Pharma, это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда стоимость разовой покупки в офлайн-канале составляла 646 руб.

В 28 регионах России средний чек в традиционной рознице не достиг уровня 500 руб. К таким регионам относятся в основном субъекты Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Максимальную величину среднего чека на ветпрепараты в рамках офлайн-канала аналитики фиксируют в Москве: с января по июнь 2024 года это значение составило 1132 руб. В периоде сравнения покупатели в столице в среднем расходовали 1046 руб. за покупку, динамика стоимости среднего чека зафиксирована на уровне 8%.

Столица стала единственным регионом среди субъектов России, где разовая покупка препаратов для животных превышала 1000 руб., остальные регионы существенно уступают по данному показателю. Так, в Московской области, занимающей второе место по величине среднего чека, покупатели расходовали 865 руб. (+4%) за отчетный период. При этом в центральной части России очень популярен формат канала e-com, активное развитие которого в значительной степени ограничивает возможности роста чека в офлайн-рознице.

За Москвой и областью в рейтинге следуют регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО. Аналитики объясняют это относительно слабым уровнем развития электронной коммерции в данных субъектах: основная часть зарубежных препаратов, подорожавших за последние два года, приобретаются здесь в офлайн-точках. Также на средний чек влияют организационные особенности ведения бизнеса в этих регионах.

В некоторых регионах Северного Кавказа показатель среднего чека значительно вырос относительно первого полугодия прошлого года. В Северной Осетии размер среднего чека увеличился на 40%, в Саратовской области — на 24%, в Кабардино-Балкарской Республике — на 19%, в Ингушетии — на 18% соответственно.

По данным аналитиков, в Республике Северная Осетия — Алания динамика разовой покупки прежде всего обеспечена препаратами американских производителей MSD и Zoetis, которые в основном поступают на рынок в формате параллельного импорта, что и сказалось на росте цен и значительном повышении стоимости средней покупки.

В целом по России рост величины среднего чека в I—II кварталах 2024 года наблюдался по 72 субъектам. В 58 из них подъем был относительно невелик: в диапазоне от 1 до 10%. В 13 субъектах РФ размер среднего чека за год снизился, большей частью показатель уменьшился незначительно — всего на 1%.

ТОР15 регионов РФ с максимальной величиной среднего чека в рамках офлайн-канала розничного рынка ветеринарных препаратов

№ Субъект федерации Средний чек в I—II кв. 2024 г., руб. Динамика среднего чека, I—II кв. 2024 г. / I—II кв. 2023 г., %, руб. 1 Москва 1132 8 2 Московская область 865 4 3 Республика Северная Осетия — Алания 835 40 4 Чеченская Республика 808 13 5 Республика Дагестан 782 11 6 Сахалинская область 764 5 7 Магаданская область 764 4 8 Санкт-Петербург 763 6 9 Новосибирская область 753 5 10 Камчатский край 715 7 11 Республика Саха (Якутия) 706 3 12 Мурманская область 702 12 13 Калужская область 701 6 14 Тюменская область 682 6 15 Республика Татарстан 679 2 RNC Pharma, Аудит розничных продаж ветпрепаратов в России (total se ll out)

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik