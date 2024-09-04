Препарат Sanofi от склероза провалил два исследования и показал эффективность в третьем

Препарат tolebrutinib компании Sanofi оказался неэффективным при рецидивирующем рассеянном склерозе, но показал терапевтическое действие при неактивной форме вторичнопрогрессирующей формы заболевания. Несмотря на неоднозначные результаты, Sanofi планирует подать заявку на регистрацию препарата в США до конца 2024 года и продолжает исследования его эффективности при первичнопрогрессирующем РС.

Препарат Sanofi не продемонстрировал основной критерий эффективности при рецидивирующем рассеянном склерозе (РС) в ходе двух исследований на III фазе, но он оказался действенным средством против другого типа этого аутоиммунного заболевания. Об этом сообщила французская фармацевтическая компания в пресс-релизе.

Как уточняется, в клинических испытаниях GEMINI 1 и GEMINI 2 лекарственное средство tolebrutinib не превзошло по эффективности уже одобренный препарат Aubagio (терифлуномид), принадлежащий Sanofi. Показателем действенности лекарства выступала частота возникновения повторных приступов у пациентов с рецидивирующим РС.

Однако в ходе III фазы исследования HERCULES препарат успешно замедлил развитие инвалидности у пациентов, страдающих от неактивной формы вторичнопрогрессирующего РС, по сравнению с плацебо.