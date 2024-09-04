FDA учредит единый орган по искусственному интеллекту

FDA создаст Совет по искусственному интеллекту для координации всей деятельности в этой сфере, заменив отдельные комитеты и рабочие группы. Новый орган будет контролировать использование ИИ в разработке лекарств и внутри FDA, а также вести учет всех проектов, связанных с нейросетями.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) создаст Совет по искусственному интеллекту (ИИ) для координации всей деятельности в этой сфере. Об этом сообщил портал FierceBiotech со ссылкой на обращенное к сотрудникам ведомства письмо главы Центра по оценке и исследованию лекарственных средств (CDER) при FDA Патриции Кавазони.

Отмечается, что новый орган заменит отдельные руководящие комитеты и рабочие группы по ИИ. Он также будет работать в рамках общегосударственного сообщества практиков в области ИИ, говорится в сообщении.

В задачи совета войдет контроль использования ИИ для разработки и исследования препаратов, а также применение технологии внутри FDA. Кроме того, сфера его ответственности вскоре охватит опись всех проектов, касающихся нейросетей, в CDER и создание централизованного процесса получения консультаций по грядущим планам в этой области.

Создание совета связано с недавним указом президента США Джо Байдена о безопасном развитии ИИ, а также с быстрым ростом числа заявок в FDA, связанных с его использованием. В состав органа войдут представители всех подразделений CDER. Его возглавят три сопредседателя — Тала Фахури, Ци Лю и Шри Манта.

Фото: DC Studio / freepik



Владимир Заболотских

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