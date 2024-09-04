«Диаконт» запустит производство инсулиновых помп и датчиков мониторинга глюкозы в Подмосковье

Компания «Диаконт» запустила производство тест-полосок и глюкометров по полному циклу в подмосковном Королеве – на заводе «КоролевФарм» смонтированы необходимые линии. Предприятие прошло государственную аккредитацию и получило сертификат происхождения для тест-полосок по форме СТ1. На сегодняшний день локализация производства «Диаконт» в России достигла 95%.

Процесс был запущен в 2023 году, в строительство и развитие производственной линии полного цикла инвестировали около 1 млрд рублей. Санкционные ограничения затормозили строительство, но, тем не менее, запуск всех производственных мощностей завода осуществился.

Компания планирует выпускать не менее 15 млн упаковок тест-полосок в год. В рамках политики импортозамещения для их производства используются тонкие листы ПВХ с особыми гидрофобными и гидрофильными свойствами и графитовые пасты, которые до этого в России не производились.

Также в ближайшее время завод «Диаконт» запустит выпуск инсулиновых помп, которые по всему миру производят лишь несколько компаний, и датчики непрерывного мониторинга глюкозы. Отечественная помпа и датчики НМГ, полностью произведенные в РФ, будут оснащены программным обеспечением с элементами самообучения, отмечают в компании.

«Наша цель – максимальное импортозамещение и локализация. <…> Проведена масштабная реорганизация предприятия, благодаря которой мы сейчас производим не только конечный продукт, но и сырье для его изготовления», – заявил генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко.

gxpnews