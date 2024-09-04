Фармкомпании чувствуют себя прекрасно

Похоже, рост прибыли от продажи препаратов для снижения веса не планирует останавливаться. Во втором квартале 2024 года Eli Lilly и Novo Nordisk вновь стали лидерами в биофармацевтической отрасли, и опять за счет продуктов GLP-1. Но и остальные крупнейшие фармацевтические компании прекрасно себя чувствуют, хотя до успехов этой пары им далеко.

Во втором квартале устойчивый рост наблюдался во всем секторе. Из 25 ведущих производителей препаратов 9 имели двузначный рост по сравнению с прошлым годом, а еще 9 показали от 6 до 9% увеличения продаж.

Падение показали только две компании ‒ Viatris (-3%) и Bayer (-1%), а две ‒ Biogen и Merck KGaA ‒ остались на прежнем уровне. Но если посмотреть на данные по году, даже эти четыре компании показали рост выручки не менее чем на 4%.

Второй квартал был таким удачным, что более половины из 25 компаний внесли коррективы в годовые прогнозы продаж. Самые значительные сделала Eli Lilly: она повысила прогноз на целых $3 млрд. И это с учетом того, что по результатам первого квартала компания уже повысила его на $2 млрд.

Даже Pfizer, которая в прошлом году ежеквартально существенно понижала прогноз своей выручки из-за резкого падения спроса на вакцину от COVID-19, на этот раз оптимистична и увеличила свой прогноз на $1 млрд.

Bayer с ее давними проблемами также приободрилась и повысила прогноз выручки на 2024 год на 0% ‒ 3%. А всего три месяца назад компания предполагала, что ее ждет снижение от -4 до 0%.

Инвесторы очень довольны. 20 крупнейших компаний показали совокупный рост рыночной капитализации на 4,3%, с $3,8 трлн до $4 трлн. Лидером, как и ожидалось, стала Eli Lilly с ростом на 16%, за ней следуют AstraZeneca (15%), Vertex (12%), Moderna (11%) и Novo Nordisk (11%).

Это уже шестой квартал подряд, когда рейтинги роста отрасли возглавляет либо Eli Lilly, либо Novo Nordisk, не пропуская конкурентов вперед. С первого квартала 2023 года датская компания ежегодно росла не менее чем на 22%. А уже со второго квартала 2023 года Eli Lilly вырвалась вперед, показывая в каждом отчетном периоде рост не менее чем на 28%.

Этот забег в ближайшее время не остановится. По прогнозам, к 2030 году эта пара будет контролировать 94% рынка препаратов от диабета и ожирения GLP-1, который, согласно последнему отчету GlobalData, достигнет $142 млрд. Для сравнения: объем рынка GLP-1 в прошлом году составил $37 млрд.

gxpnews