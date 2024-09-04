Novavax получила одобрение FDA на обновленную вакцину от COVID-19

Novavax получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение на экстренное использование (EUA) обновленной версии своей вакцины от COVID-19 – NVX-CoV2705. EUA позволяет использовать препарат для вакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше.

Обновленная вакцина Novavax включает моновалентный компонент против штамма SARS-CoV-2 варианта омикрон JN.1. «Наша обновленная вакцина нацелена на JN.1, „родительский штамм“ циркулирующих в настоящее время вариантов, и показала надежную перекрестную реактивность против вирусов линии JN.1, включая KP.2.3, KP.3, KP.3.1.1 и LB.1», – сказал генеральный директор компании Джон Джейкобс.

Ранее американский регулятор одобрил обновленные версии вакцин от COVID-19 компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, а именно Spikevax и Comirnaty. Данные решения последовали за единогласным голосованием Консультативного комитета по вакцинам и связанным с ними биологическим продуктам FDA.

Как известно, спрос на продукцию, связанную с COVID-19, резко упал за последний год. Pfizer и Moderna сильно пострадали от падения продаж. Выручка Pfizer снизилась на 42% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, что вынудило ее принять меры по экономии средств в размере $1 млрд к концу прошлого года и еще $2,5 млрд в этом году.

Падение выручки Moderna было столь же резким: ее заработок в 2023 году составил всего $6,8 млрд, что на 64,8% меньше, чем $19,3 млрд в 2022 году.

gxpnews