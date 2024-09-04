Бельгийская UCB продаст за $680 млн ряд лекарств, включая «Зиртек» и «Ксизал»

Бельгийская биофармацевтическая компания UCB решила продать свой китайский неврологический и аллергологический бизнес сингапурской группе по управлению активами CBC за $680 млн. Сделка включает в себя неврологический портфель UCB, включающий такие препараты, как «Кеппра» (леветирацетам), «Вимпат» (лакосамид) и «Ньюпро» (ротиготин), а также противоаллергические препараты «Зиртек» (цетиризин) и «Ксизал» (левоцетиризин), которые обычно используются для лечения слезотечения и насморка.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале. Это позволит компании сосредоточить усилия на инновациях и партнерствах, обеспечивая соответствие ее стратегических целей меняющимся требованиям китайского рынка, говорится в заявлении. Компания отмечает, что это не повлияет на ее финансовый прогноз на 2024 год.

«В краткосрочной перспективе UCB изучает возможность запуска новых лекарств в области иммунологии, неврологии и редких заболеваний в Китае», — сказал генеральный директор UCB Жан-Кристоф Телье. Также UCB заявила, что продаст производственную площадку в городе Чжухай.

По словам генерального директора CBC Фу Вэя, в течение последнего десятилетия в Китае наблюдается рост спроса на продукцию для центральной нервной системы. «Эта стратегическая сделка соответствует стратегии CBC по инвестированию в компании с высоким потенциалом с качественной продукцией, сильным брендом, преданными талантами и устойчивыми перспективами роста», — добавил он.

gxpnews