FDA одобрило пятый биоаналог Eylea для лечения макулярной дегенерации

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило об одобрении препарата Pavblu (афлиберцепт) от Amgen для интравитреального введения при лечении неоваскулярной (влажной) возрастной макулярной дегенерации, макулярного отека, диабетического макулярного отека и диабетической ретинопатии.

Решение американского регулятора основано на аналитических и доклинических данных исследований in vitro, а также клинических данных. Препарат блокирует фактор роста эндотелия сосудов, тем самым предотвращая аномальный рост кровеносных сосудов в глазу, а также замедляя или уменьшая повреждение сетчатки.

Pavblu является пятым одобренным FDA биоаналогом Eylea. Ранее разрешение на применение получили Enzeevu, Ahzantive, Yesafili и Opuviz (все с МНН афлиберцепт). Тем не менее, в отличие от Eylea, Pavblu не показан для лечения ретинопатии недоношенных.

gxpnews