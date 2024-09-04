Портфель «Рафармы» пополнился новым противоопухолевым препаратом

Компания «Рафарма» зарегистрировала новый противоопухолевый препарат Серкотен® (МНН сунитиниб). Он может применяться для лечения распространенных (третьей-четвертой стадий) злокачественных новообразований в желудочно-кишечном тракте, почке и поджелудочной железе.

Серкотен® призван блокировать рост и распространение опухоли, воздействуя на определенные молекулы в опухолевых клетках (тирозинкиназы), которые отвечают за ее рост, прогрессирование и распространение.

Это таргетное противоопухолевое средство способно одновременно блокировать рецепторы различных тирозинкиназ, участвующих в процессах роста опухолей, патологического ангиогенеза и образования метастазов. Проявляет ингибирующую активность в отношении более 80 киназ. Применяется для терапии гастроинтестинальных стромальных опухолей (ГИСО) при отсутствии эффекта от терапии иматинибом вследствие резистентности или непереносимости; распространенного и/или метастатического почечноклеточного рака у пациентов, не получавших ранее специфического лечения; распространенного и/или метастатического почечноклеточного рака при отсутствии эффекта от терапии цитокинами; нерезектабельных или метастатических высокодифференцированных нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы у взрослых с прогрессированием заболевания; адъювантной терапии пациентов с высоким риском рецидива почечноклеточной карциномы после нефрэктомии.

Компания «Рафарма» уделяет пристальное внимание качеству выпускаемой продукции, обладает собственным фармацевтическим комплексом, спроектированным и построенным в соответствии с требованиями GMP.

Стремясь повысить доступность лекарственных средств для пациентов вне зависимости от их дохода, компания активно поддерживает развитие российского здравоохранения.

gxpnews