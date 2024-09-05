НТФФ «Полисан» подал на регистрацию новый оригинальный препарат

НТФФ «Полисан» подал на регистрацию новый оригинальный препарат с МНН аргинина натрия сукцинат. Пройдены все три фазы клинических исследований с включением международных клинических баз. В исследовании III фазы новый препарат продемонстрировал преимущество перед терапией сравнения в лечении пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК), сопровождающимися перемежающейся хромотой. Аргинина натрия сукцинат обеспечил увеличение безболевой и максимально проходимой пациентами дистанции. Препарат может использоваться при состояниях, сопровождающихся нарушением периферического кровообращения.

От ХОЗАНК страдает более 3% населения, заболевание имеет неуклонно прогрессирующее течение. Развитие критической ишемии (полной декомпенсации кровообращения) наблюдается с частотой 400–1000 на 1 млн. населения или у 15–20% больных ХОЗАНК, четверть этих пациентов умирает в течение года.

Основной терапевтический эффект аргинина натрия сукцината достигается за счёт воздействия на тонус периферических сосудов, препарат улучшает микроциркуляцию за счёт активации продукции монооксида азота, стимулирует капиллярный кровоток, обладает кардиопротективным, противоишемическим, умеренным диуретическим и антиагрегантным действием.

Свойства препарата открывают возможности для усиления терапии кардиологических пациентов, в частности, при сердечной недостаточности и остром коронарном синдроме. Эффективность препарата будет изучаться в соответствующих клинических исследованиях.

Дмитрий Борисов

генеральный директор компании «ПОЛИСАН» Разработка и выпуск нового оригинального препарата — это результат серьезных инвестиций и многолетнего, сложного пути, который команда ПОЛИСАНа успешно прошла. В компании осуществляется полный цикл разработки и производства лекарственных препаратов – от поиска молекулы до внедрения новых технологий в промышленное производство, от субстанции до готовой лекарственной формы. Мы понимаем, что сейчас появление на рынке эффективных оригинальных отечественных препаратов для лечения пациентов с социально значимыми заболеваниями критически важно. Поэтому продолжаем инвестировать в развитие науки, в отечественное производство АФС и внедрение лучших мировых практик, чтобы делать жизнь людей лучше и высоко держать марку отечественной фарминдустрии.

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