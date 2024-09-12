Основателя аптечной сети «Фармия» могут привлечь к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий крупной воронежской аптечной сети «Фармия» Владимир Агеев намерен привлечь к субсидиарной ответственности ее основателя Романа Кубанева, а также его жену Марину и нескольких других членов их семьи. Кроме того, данная мера может затронуть еще три организации. Информация об этом появилась на Федресурсе, сообщают местные СМИ.

Детали, в частности размер субсидиарной, пока не известны. Напомним, в октябре 2022 года Кубанев продал «Фармию» тульской сети «Здесь аптека». Сам он получил банкротный иск в ноябре 2022 года от «ФК Гранд Капитал Воронеж», а в феврале 2024 года его признали банкротом, после чего суд ввел в отношении него процесс реализации имущества. Тогда сообщалось, что это касается только аптечной сети.

Всего «Фармией» управляли три основных юрлица – помимо ООО «Фармия», это ООО «Визит-Фарм» и ООО «Мединвест групп». Осенью 2022 года сообщалось, что эти организации должны крупным дистрибьюторам («Авесте», «Магнит Фарме», «Катрену», «Пульсу», «Фармкомплекту», «ПрофитМеду», «БСС») и Сбербанку 119,5 млн рублей.

gxpnews