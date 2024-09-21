СМИ: в Германии могут создать комиссию по расследованию действий правительства в пандемию

По сообщению немецкого новостного портала T-Online, партия ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) намерена внести в бундестаг (парламент страны) предложение о формировании комиссии по расследованию действий правительства в период пандемии коронавируса.

По его информации, предметом расследования названо «поведение правительства ФРГ и его органов власти» в условиях пандемии коронавируса. BSW просит рассмотреть период с 1 сентября 2019 года по сегодняшний день. Авторы говорят о «политическом влиянии на Институт имени Роберта Коха», который подчиняется Минздраву ФРГ, и «подавлении инакомыслия в публичном дискурсе». BSW резко критикует законодательную резолюцию бундестага о «защите населения в случае возникновения эпидемической ситуации национального значения».

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) готова поддержать заявку BSW о создании такой комиссии, отмечает портал. В прошлом АдГ неоднократно призывала к этому. «Конечно, в любое время, – заявил T-Online представитель „Альтернативы для Германии“ Мартин Зихерт. – АдГ проголосует за создание такой комиссии по расследованию. Для нас дело в вопросе, а не в том, кто подает заявку». АдГ уже призывала к созданию комиссии осенью 2022 года, но весной 2023-го эта заявка была отклонена бундестагом.

У BSW всего 10 представителей в бундестаге. Для подачи предложения, как и для принятия решения, необходимо одобрение не менее 25% парламентариев. Как считает портал, предложение партии Вагенкнехт вряд ли может быть успешным. Учитывая численность бундестага, необходимая четверть составляет 183 депутата. Даже при одобрении всеми 78 депутатами от «Альтернативы для Германии» 10 парламентариев от BSW не наберут даже половины необходимых голосов.

gxpnews