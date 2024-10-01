Rocket Lab объявила о втором аппарате для космического фармацевтического производства Varda Space

Компания Rocket Lab, специализирующаяся на запусках и космических системах, объявила о завершении работ над вторым космическим аппаратом Pioneer, предназначенным для Varda Space Industries. Varda Space Industries – первая в мире компания, занимающаяся фармацевтическим производством в космосе и гиперзвуковой логистикой возвращения грузов на Землю. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что первый космический аппарат Pioneer был запущен в июне 2023 года. Varda Space Industries успешно провела эксперимент по кристаллизации ритонавира, препарата для лечения ВИЧ, в условиях микрогравитации. В феврале 2024 года возвращаемая капсула с кристаллами успешно приземлилась в штате Юта. Вторая миссия, в ходе которой будут проведены операции в космосе, маневры по возвращению в атмосферу и посадка капсулы, уже готовится.

Космический аппарат Pioneer, разработанный и построенный в космическом производственном комплексе Rocket Lab в Лонг-Бич, штат Калифорния, будет обеспечивать электропитание, связь, управление ориентацией и тягу для 120-килограммовой возвращаемой капсулы Varda. В каждом аппарате Pioneer используются компоненты и подсистемы Rocket Lab, в том числе звездные датчики, реактивные колеса, солнечные панели, бортовое программное обеспечение и радиостанции.

Генеральный директор Rocket Lab сэр Питер Бек отметил, что вертикально интегрированный подход компании к производству космических аппаратов позволяет быстро создавать и поставлять высокоэффективные и надежные аппараты, необходимые Varda Space Industries для выполнения своих задач. Он также подчеркнул важность сотрудничества между компаниями, которое позволяет раздвигать границы инноваций и создавать новые рынки в космосе.

Генеральный директор Varda Space Industries Уилл Брей отметил, что партнерство с Rocket Lab демонстрирует важность совместной работы для развития орбитальной экономики.

Космический аппарат Rocket Lab Pioneer — это многоразовая платформа, которая подходит для перевозки крупных грузов, возвращения в атмосферу и проведения динамических космических операций.

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