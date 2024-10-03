Genentech купит два онколекарства за $850 млн

Genentech (управляется Roche) собирается укрепить свой онкологический портфель, приобретя два находящихся в клинической и доклинической разработке препарата против рака молочной железы у Regor Pharmaceuticals за $850 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2024 года.

Этот шаг отвечает намерению Roche сосредоточиться на трех основных терапевтических областях, одной из которых является онкология. Один из препаратов находится на I фазе испытаний, в которых участвуют 12 пациентов с HR+/HER2-отрицательным распространенным раком груди. Он помог пациентам достичь 28,6% частичного ответа и 44% клинического эффекта без ограничивающей дозу токсичности.

В объявлении, сопровождающем сделку, генеральный директор Regor Сяян Цю сказал: «Genentech хорошо подготовлена ​​к тому, чтобы раскрыть весь потенциал этих новых терапевтических средств, чтобы принести пользу пациентам с раком груди по всему миру».

На данный момент у Roche уже есть несколько активов по раку груди: Phesgo (гиалуронидаза, пертузумаб и трастузумаб), Kadcyla (трастузумаб эмтанзин) и Perjeta (пертузумаб). Согласно финансовым отчетам Roche, все они принесли глобальные продажи в размере $1,25 млрд, $2,2 млрд и $4,2 млрд соответственно в 2023 году.

gxpnews