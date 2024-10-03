Ученые университета Сириус разрабатывают наноплатформу для борьбы с онкозаболеваниями

Ученые Научно-технологического университета “Сириус” работают над созданием инновационной наносистемы, предназначенной для диагностики и терапии онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба университета. Проект реализуется при поддержке Государственной программы научно-технологического развития федеральной территории “Сириус” и Российского научного фонда (РНФ).

Актуальность разработки обусловлена тем, что злокачественные новообразования занимают второе место в структуре смертности населения России. Сложность борьбы с онкологическими заболеваниями заключается в их многофакторной природе и трудностях ранней диагностики.

Разрабатываемая наноплатформа использует подход, получивший название тераностика. Он заключается в создании фармацевтических композиций, совмещающих в себе функции диагностики и терапии. Ожидается, что платформа сможет обнаруживать и уничтожать циркулирующие в крови раковые клетки, что потенциально способно замедлить развитие метастазов – основной причины смертности онкологических больных.

Наноплатформа будет состоять из альбуминового бионосителя, покрытого компонентами мембран раковых клеток, и полупроводниковых квантовых точек AgInS2. Альбумин был выбран благодаря своей биосовместимости и способности преодолевать биологические барьеры в организме. Квантовые точки, в свою очередь, обладают уникальными свойствами, позволяющими использовать их для “подсветки” опухолевых клеток и их уничтожения путем генерации активных форм кислорода.

Оболочка из клеточной мембраны раковых клеток позволит скрыть наночастицы от иммунной системы и обеспечить адресную доставку лекарства к опухолевым клеткам. Это позволит минимизировать воздействие на здоровые ткани.

В рамках проекта ученым предстоит:

Проверить эффективность квантовых точек для фотодинамической терапии.

Оценить способность оболочек маскировать наночастицу от иммунной системы.

Протестировать эффективность различных стратегий для повышения потенциала наноструктурированных систем в тераностике онкологических заболеваний.

Ожидается, что результаты исследования будут способствовать разработке новых эффективных методов диагностики и лечения рака.

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