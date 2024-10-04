Евгений Нифантьев не поддержал вендинговый эксперимент в Москве

Депутат Евгений Нифантьев считает, что решать проблему лекарственного обеспечения в малонаселенных районах надо не через вендинговые аппараты, а через передвижные пункты.

Депутат Госдумы Евгений Нифантьев прокомментировал инициативу Союза операторов торговых автоматов (СОТА) о продаже лекарств в вендинговых аппаратах. Он отметил, что для проведения этого эксперимента необходимо вносить изменения в федеральное законодательство.

«Очевидно, что в Москве и Московской области вообще нет смысла говорить о доступности лекарств», — заявил он «ФВ».

Если говорить о дальних территориях, то эту проблему может решить передвижная торговля. Один передвижной пункт может обслуживать до 50 населенных пунктов по определенному маршруту, находясь час в неделю в каждом из них, считает депутат. «У людей будет возможность позвонить в колл-центр, заказать расширенный перечень препаратов и решить проблему с приобретением любого лекарства, на который будет выписан рецепт», — сказал Нифантьев.

Он указал, что реализация лекарств с помощью вендинговых аппаратов происходит без участия фармацевта. «К тому же, это существенное ограничение ассортимента, поэтому проблему, о которой говорят в ассоциации, не решает. Законодательство должно быть направлено на то, чтобы решать задачу лекарственного обеспечения, а не проблему сбыта вендинговых аппаратов».

Как писал «ФВ», предложение разрешить лицензированным аптечным организациям реализацию лекарственных препаратов через торговые автоматы внес СОТА в правительство Москвы. Председатель правления союза Иван Попов сообщил, что они готовы поставлять автоматы и заниматься их техническим обслуживанием.

Аппараты по продаже лекарств могут устанавливать там, где открывать аптеку экономически нецелесообразно, говорят инициаторы. Вендинг поможет решить и проблему с нехваткой фармперсонала.

Опрошенные «ФВ» аптечные сети не заинтересовались новой формой торговли.

Фото: Игорь Чунусов

Ольга Коберник

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