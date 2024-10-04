Народный фронт предложил полностью изменить работу Комиссии Минздрава по формированию перечней

«Народный фронт» выразил серьезную обеспокоенность по поводу неэффективности и непрозрачности работы Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения. Этот орган, призванный обеспечить доступность инновационных лекарств для граждан, должен быть радикально реформирован, заявил руководитель Бюро расследований общественной организации Валерий Алексеев на V Форуме пациенториентированных инноваций, говорится в пресс-релизе Всероссийского союза пациентов.

«Площадка комиссии превратилась в несистемные торги с производителями лекарств по цене, куда зачем-то приглашают читать лекции ведущих врачей и академиков. Мы предлагаем кардинально реформировать ее работу, разделив на два этапа. На первом этапе – ведущие врачи по направлениям должны сказать нужен ли им этот препарат, а экономисты, с учетом информации от врачей об особенностях применения, должны оценить сколько будет стоить его включение в перечни. На втором этапе – под руководством ФАС России или Минпромторга, совместно с Минздравом и Фондом ОМС – договориться о цене на понятной основе с четкими правилами проведения такой процедуры», – подчеркнул Алексеев.

Он напомнил, что публичная комиссия по включению препаратов в федеральные перечни неоднократно подвергалась критике. После внесения изменений в процедуру ее работы ситуация на какое-то время улучшилась. Но состоявшиеся в августе 2024 года, после полуторагодичного перерыва, заседания комиссии показали, что отдельных поправок недостаточно, считает Алексеев.

По данным экспертов «Народного фронта», прямая экономия на закупках препаратов, которым было отказано во включении в перечни, могла составить несколько миллиардов рублей.

«Лига защитников пациентов» также ранее попросила вице-премьера Татьяну Голикову вмешаться в процесс формирования Перечня ЖНВЛП. В организации считают, что при нынешней схеме пациенты не получают должного лечения. Последнее заседание комиссии Минздрава по формированию перечней в августе наблюдатели оценили как нарушающее правила, установленные министерством и правительством. Пациентская организация предлагает отвязать Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и льгот от Перечня ЖНВЛП.

Большая часть предложенных лекарств не была включена в Перечень ЖНВЛП, из-за чего будет недоступна пациентам. Несмотря на то что производители предлагали снизить цены на ряд препаратов, «ясных критериев» отказа от включения на заседании почти не звучало, сетуют в организации.

В конце августа Минздрав провел четыре заседания, где было рассмотрено 48 предложений по изменению перечней лекарств. Заявок было больше, но восемь из них фармкомпании отозвали сами. Согласно подготовленному проекту распоряжения правительства, в Перечне ЖНВЛП появится 21 новое МНН, а также у некоторых препаратов будут добавлены лекарственные формы. Сколько из рекомендованных препаратов попадут в перечни, станет известно после публикации распоряжения правительства.

Фото: «Народный фронт»

Ринат Васбеев

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