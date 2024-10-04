В Госдуме планируют обязать маркетплейсы проводить контроль товаров на входе

Маркетплейсы хотят сделать ответственными за контрафакт – такая инициатива сейчас активно обсуждается в нижней палате парламента. Об этом рассказала депутат Комитета Государственной думы по защите конкуренции Ирина Филатова в своем выступлении на форуме «ФАРМЛИГА: встреча лидеров – 2024».

«В России сейчас зарегистрирован приблизительно миллион продавцов на маркетплейсах. Государственные регуляторы не в состоянии проверить все карточки товаров своими силами. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как обязать маркетплейсы делать контроль товаров на входе и проводить дальнейший контроль. Сейчас в части БАД ситуация наиболее благоприятствует всякого рода нарушениям. Серая и черная зоны в этом сегменте колоссальны. Нужно постараться так зарегулировать эту область, чтобы, с одной стороны, не пережать, а с другой – пресечь правонарушения. Мы тесно работаем с маркетплейсами по этим вопросам», – отметила она.

Как подчеркнули другие спикеры на конференции, процент контрафакта в категории БАД на маркетплейсах может достигать половины всего объема представленных там биодобавок. Так, к примеру, по подсчетам генерального директора компании GLS PHARMACEUTICALS Александра Малеева, за полгода на маркетплейсах было реализовано поддельных БАД на 15 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Роскачество провело первую часть мониторинга рынка БАД на популярных российских маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет», и обнаружило множество нарушений.

gxpnews