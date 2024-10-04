В России увеличат расходы на льготные лекарства на 6 млрд рублей в 2025 году

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщил, что расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами по льготам планируется увеличить на 6,1 млрд рублей в 2025 году.

«Принципиальный блок расходов – лекарственное обеспечение: запланировано увеличение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 6,1 млрд рублей», – сказал Мурашко в четверг на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По его словам, проект бюджета предусматривает расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 2025 году в 1 трлн 542 млрд рублей, в последующие годы – 1 трлн 555 млрд рублей (2026 год) и 1 трлн 606 млрд рублей (2027 год).

По отношению к показателям 2024 года на реализацию данной госпрограммы расходы увеличены на 207 млрд рублей, пишет «Интерфакс». Мурашко также сообщил, что общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», составит 788 млрд рублей, в том числе предусмотрены: 369 млрд рублей – в 2025 году, 284 млрд рублей – в 2026 году и 284 млрд рублей – в 2027 году.

В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры» предполагается выделение 174 млрд рублей на 59 медицинских объектов капитального строительства в России, отметил министр. «Планируется увеличение расходов на оснащение, в том числе новых субъектов. Это касается сосудистых центров новых субъектов и онкологических диспансеров», – добавил Мурашко.

На заседании он также добавил, что российские ученые разрабатывают два лекарственных препарата для борьбы с туберкулезом, а также новые вакцинальные препараты для профилактики заболевания.

«Сегодня у нас разрабатываются два лекарственных препарата, которые как раз позволят в том числе бороться, улучшать исходы при лечении туберкулеза, и новые вакцинальные препараты для профилактики туберкулеза, к ним очень большой интерес, в том числе международного сообщества. Поэтому у нас такие разработки ведутся сейчас, поэтому мы однозначно держим это в нашем фокусе зрения», – сообщил он на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

gxpnews