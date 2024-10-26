БРИКС усиливает сотрудничество в разработке вакцин и ядерной медицине
Страны БРИКС подчеркнули важность укрепления сотрудничества в разработке вакцин и реализации проектов в области ядерной медицины, что значительно способствует развитию мировой медицины. Об этом говорится в Казанской декларации, принятой на XVI саммите объединения.
«Мы поддерживаем инициативы Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин, дальнейшее развитие комплексной системы БРИКС раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний и деятельность исследовательской сети БРИКС по туберкулезу, – говорится в документе. – С учетом значительного потенциала стран БРИКС в сфере ядерной медицины мы приветствуем решение об учреждении рабочей группы БРИКС по ядерной медицине. Мы отмечаем успешное проведение первого Международного форума по ядерной медицине БРИКС 20-21 июня 2024 года в Санкт-Петербурге и публикацию обзора лучших практик по ядерной медицине БРИКС».
Участники саммита выразили поддержку координирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в защите населения от эпидемий. «Мы подтверждаем приверженность укреплению международной системы профилактики пандемий и готовности к ним, а также поддерживаем центральную роль ВОЗ в этих усилиях», – говорится в декларации. Страны БРИКС также призывают к усилению взаимодействия между учреждениями здравоохранения своих государств в области профилактики и реагирования на инфекционные заболевания и стихийные бедствия, а также к обмену опытом и знаниями.
Кроме того, в документе подчеркивается важность совместных усилий БРИКС в области профилактики инфекций, цифрового здравоохранения, ядерной медицины и радиофармацевтики. Это сотрудничество, по мнению стран-участниц, вносит существенный вклад в международные инициативы в сфере здравоохранения.
gxpnews