БРИКС усиливает сотрудничество в разработке вакцин и ядерной медицине

Страны БРИКС подчеркнули важность укрепления сотрудничества в разработке вакцин и реализации проектов в области ядерной медицины, что значительно способствует развитию мировой медицины. Об этом говорится в Казанской декларации, принятой на XVI саммите объединения.

«Мы поддерживаем инициативы Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин, дальнейшее развитие комплексной системы БРИКС раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний и деятельность исследовательской сети БРИКС по туберкулезу, – говорится в документе. – С учетом значительного потенциала стран БРИКС в сфере ядерной медицины мы приветствуем решение об учреждении рабочей группы БРИКС по ядерной медицине. Мы отмечаем успешное проведение первого Международного форума по ядерной медицине БРИКС 20-21 июня 2024 года в Санкт-Петербурге и публикацию обзора лучших практик по ядерной медицине БРИКС».