Лекарства из автомата

Московские предприниматели обратились в Минздрав с просьбой разрешить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты. Это, по мнению авторов инициативы, поможет обеспечить лекарственными препаратами жителей отдаленных регионов. Фармацевты категорически против, показывает опрос, проведенный в сообществе «Фарма РФ».

Обращение в Минздрав написали члены рабочей группы по цифровизации при омбудсмене по защите прав предпринимателей Москвы. Члены рабочей группы ссылаются на обращения от аптечных сетей и именно поэтому разработали инициативу, призванную улучшить доступность лекарств. Предлагается продавать через автоматы и рецептурные препараты ‒ с помощью системы электронных рецептов на основе QR-кода.

Проблему доступности лекарственных препаратов в отдаленных населенных пунктах последние годы пытались решить разными способами: с помощью «Почты России», АЗС и маркетплейсов. Правда, оказалось, что доставка годится для крупных городов, а в удаленных регионах стоимость логистики очень высока.

При этом в Саудовской Аравии, ОАЭ, Америке и во многих европейских странах безрецептурные лекарственные препараты через вендинговые препараты уже давно и успешно продаются. В России уже 13 лет через вендинговые автоматы успешно продаются контактные линзы, растворы и капли.

Несмотря на то что члены инициативной группы ссылаются на многочисленные обращения представителей аптечных сетей, фармацевты считают идею неудачной.

73% фармацевтов, прошедших опрос в сообществе «Фарма РФ», такую инициативу не поддерживают. При этом 31% опрошенных признают, что появление таких автоматов позволит получить лекарственную помощь там, где нет постоянных аптек. 12% считают, что продажа через автоматы снизит риск передачи инфекции, но большинство (53%) не видит плюсов в данной инициативе.

По 17% респондентов отмечают, правда, что такая инициатива позволит решить проблему дефицита фармспециалистов и снять нагрузку с первостольников. 12% считают, что вендинговые аппараты с лекарствами позволят малому и среднему бизнесу конкурировать с большими аптечными сетями. Но почти половина (49%) опрошенных не видит преимуществ и для работников отрасли.

А вот минусов у «аптечного вендинга», по мнению респондентов, много. 36% относят к ним невозможность получить консультацию специалиста, 30% обращают внимание на скудный ассортимент таких аппаратов и невозможность подобрать другой препарат того же класса. Каждый пятый (19%) опасается, что после введения такой системы продаж классические аптеки начнут закрываться. А 11% обращают внимание на возможный рост цен на те препараты, которые не подлежат продаже через вендинговые устройства.

Для работников отрасли такая инициатива тоже имеет массу недостатков, считают опрошенные сообществом «Фарма РФ» фармацевты. 27% обращают внимание на рост рисков нарушения условий транспортировки и хранения лекарств, чуть меньшее количество респондентов (23%) считает, что такой способ продажи ускорит процесс девальвации профессии первостольника. 21% опасается увеличения рисков технических сбоев при работе с системой МДЛП. А 13% считают, что «аптечный вендинг» приведет к снижению зарплат сотрудников аптек.

79% респондентов не хотели бы видеть подобный аппарат в своей аптеке или рядом. При этом 76% считают, что выиграют от такого способа продажи лекарственных препаратов только владельцы самих автоматов.

Методология: опрос проводился в сообществе «Фарма РФ» с 23 сентября по 7 октября 2024 года. В нем приняли участие 308 человек.