GSK вложит до $800 млн в модернизацию производственной площадки в США

После инвестиций в площадки в Великобритании и Бельгии в начале этого года GSK планирует инвестировать до $800 млн в площадку в Мариетте, штат Пенсильвания, чтобы удвоить ее размер и мощность. Финансирование, которое приближает расходы GSK на производственные мощности в США к $1,3 млрд, позволит создать новый завод по производству лекарственных препаратов для вакцин и пилотный завод по НИОКР.

Строительство новых объектов планируется начать к концу этого года, при этом британский производитель лекарств намерен открыть заводы в 2027-2028 годах. Первый объект будет производить продукцию на основе технологии множественной антигенпрезентирующей системы (MAPS), а второй – лекарства для клинических испытаний.

Расширение создаст более 200 рабочих мест и обеспечит поставку стерильных жидких вакцин и лекарств, на которые, по информации GSK, «постоянно растет спрос». Что касается углеродного следа объекта, здания будут включать солнечные панели, электрическое производство тепла и рекуперацию воды и энергии. Ранее GSK заявляла о намерении сократить выбросы углерода на 80% к 2030 году.

GSK также внедрит новейшие технологии для оптимизации рабочих процессов, включая цифровых близнецов, робототехнику и процессы на основе искусственного интеллекта. Оба объекта будут оснащены интеллектуальным мониторингом коммунальных и электрических систем.

Президент глобальной цепочки поставок GSK Реджис Симард сказал: «Эта знаменательная инвестиция сделает Мариетту центром инноваций и производства, способным поставлять лекарства и вакцины нового поколения людям по всему миру».

Тем временем производитель лекарств AstraZeneca, головной офис которого находится в Великобритании, рассматривает возможность переноса своих производственных мощностей в США на фоне возможного сокращения государственного финансирования со стороны лейбористского правительства.

gxpnews