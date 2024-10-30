С начала года в РФ зарегистрировали 96 ветпрепаратов

За первые 10 месяцев 2024 года количество зарегистрированных отечественных ветеринарных препаратов в России достигло 84 наименований, превысив показатель всего предыдущего года. Данную информацию представила Василина Грицюк, занимающая должность заместителя директора ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора.

В рамках выставки «КормВетГрэйн Экспо – 2024» при проведении круглого стола по развитию ветеринарной отрасли были озвучены статистические данные. Согласно им, в текущем году также зарегистрировано 12 зарубежных ветеринарных препаратов, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 5 наименований при 83 отечественных разработках.

Анализ структуры зарегистрированных препаратов показывает преобладание антибактериальных средств: 34 наименования против 36 за весь 2023 год. Остальной спектр включает противопаразитарные препараты (4 наименования), противовоспалительные и гормональные средства, дезинфектанты, гепатопротекторы (по 2 наименования каждого типа), а также ряд других фармакологических групп.

gxpnews