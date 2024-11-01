Установлена предельная отпускная цена для дженерика Wegovy

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце октября согласовала предельные отпускные цены для разных дозировок препарата от «Герофарм» для лечения сахарного диабета II типа и избыточной массы тела и ожирения – Семавик Некст (семаглутид). Стоимость лекарства варьируется от 4,3 тысячи до 10,8 тысячи рублей. Семавик Некст является одним из двух отечественных аналогов оригинального препарата Wegovy датской Novo Nordisk, который не был представлен на российском рынке. Оба дженерика (второй – Велгия от «Промомед») зарегистрированы в РФ в начале октября 2024 года.
Семавик Некст представлен в пяти дозировках: для 1 мг, 0,5 мг и 0,25 мг действующего вещества на дозу ФАС согласовала одинаковую цену 4 280 рублей, для дозировки 1,7 мг регулятор установил стоимость 7 275 рублей, для дозировки 2,4 мг – 10 270 рублей. В наборе с каждой версией препарата будут идти четыре шприц-ручки по 3 мл.
Минздрав РФ зарегистрировал дженерики Wegovy от «Герофарм» и «Промомед» в начале октября 2024 года. Препарат от «Промомед» под ТН Велгия пока не имеет установленной предельной цены. В компании сообщали Vademecum, что Wegovy разработан специально для пациентов с избыточной массой тела и ожирением и демонстрирует лучшую эффективность в отношении снижения веса и риска развития осложнений, чем другое лекарство от датского производителя – Оземпик. В компании также заявили, что Велгия не просто аналог оригинального препарата, а его улучшенный вариант.
Оригинальный Wegovy в России зарегистрирован не был, в отличие от Оземпика. Несмотря на высокие показатели продаж второго лекарства, Novo Nordisk в ноябре 2022 года уведомила Росздравнадзор о планах прекратить поставки. В марте 2023 года препарат полностью пропал с полок российских аптек. Тем не менее патент на Оземпик остался у датской компании. Обойти это ограничение «Герофарм» и «Промомед» удалось в декабре 2023 года с помощью выданной Правительством РФ принудительной лицензии на препараты с семаглутидом.
Сейчас в России зарегистрированы три дженерика Оземпика – Семавик от «Герофарм», Квисента от «Промомед», Инсудайв от «ПСК Фарма». Для всех дозировок Семавика установлена предельная отпускная цена 4,4 тысячи рублей.
В октябре 2024 года Novo Nordisk подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Ozempic. Сейчас в реестре ведомства находится действующий товарный знак «Оземпик», который будет актуален до мая 2027 года. Помимо этого, в России признается идентичным международный товарный знак Ozempic. Эксперты в области патентного права считают, что такое решение обусловлено стремлением фармкомпании сохранить товарный знак на Оземпик и избежать прекращения его действия по трехлетнему сроку неиспользования.
Источник: ГРЛС
Фото: geropharm.ru