Установлена предельная отпускная цена для дженерика Wegovy

Семавик Некст представлен в пяти дозировках: для 1 мг, 0,5 мг и 0,25 мг действующего вещества на дозу ФАС согласовала одинаковую цену 4 280 рублей, для дозировки 1,7 мг регулятор установил стоимость 7 275 рублей, для дозировки 2,4 мг – 10 270 рублей. В наборе с каждой версией препарата будут идти четыре шприц-ручки по 3 мл.

Минздрав РФ зарегистрировал дженерики Wegovy от «Герофарм» и «Промомед» в начале октября 2024 года. Препарат от «Промомед» под ТН Велгия пока не имеет установленной предельной цены. В компании сообщали Vademecum, что Wegovy разработан специально для пациентов с избыточной массой тела и ожирением и демонстрирует лучшую эффективность в отношении снижения веса и риска развития осложнений, чем другое лекарство от датского производителя – Оземпик. В компании также заявили, что Велгия не просто аналог оригинального препарата, а его улучшенный вариант.

Оригинальный Wegovy в России зарегистрирован не был, в отличие от Оземпика. Несмотря на высокие показатели продаж второго лекарства, Novo Nordisk в ноябре 2022 года уведомила Росздравнадзор о планах прекратить поставки. В марте 2023 года препарат полностью пропал с полок российских аптек. Тем не менее патент на Оземпик остался у датской компании. Обойти это ограничение «Герофарм» и «Промомед» удалось в декабре 2023 года с помощью выданной Правительством РФ принудительной лицензии на препараты с семаглутидом.

Сейчас в России зарегистрированы три дженерика Оземпика – Семавик от «Герофарм», Квисента от «Промомед», Инсудайв от «ПСК Фарма». Для всех дозировок Семавика установлена предельная отпускная цена 4,4 тысячи рублей.

В октябре 2024 года Novo Nordisk подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Ozempic. Сейчас в реестре ведомства находится действующий товарный знак «Оземпик», который будет актуален до мая 2027 года. Помимо этого, в России признается идентичным международный товарный знак Ozempic. Эксперты в области патентного права считают, что такое решение обусловлено стремлением фармкомпании сохранить товарный знак на Оземпик и избежать прекращения его действия по трехлетнему сроку неиспользования.