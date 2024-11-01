Акционер «ВСМПО-Ависма» вложит 3,1 млрд рублей в производство имплантов и эндопротезов в Москве

Предполагается, что завод будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

Объект общей площадью 10 тысяч кв. м разместят на площадке «Алабушево». Производство изделий будет полностью местным – с использованием отечественного сырья. Такие изделия являются наиболее прогрессивным и востребованным решением для замены и восстановления костной ткани, сообщил основатель предприятия Михаил Шелков. Они обладают максимальной биосовместимостью, гипоаллергенностью, надежностью и устойчивостью к нагрузкам.

Юрлицо «Медти» было учреждено компанией «Промышленные инвестиции» в конце декабря 2023 года. Тогда стало известно, что компания намерена вложиться в производство титановых имплантов.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания «Медицинский титан» зарегистрирована в поселении «Московский» на юго-западе столицы. В качестве основного профиля деятельности указано производство медицинских инструментов и оборудования. Юрлицо на 100% принадлежит ООО «Промышленные инвестиции», которое, помимо других активов, выступает акционером российского металлургического предприятия ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма».

Ранее эта корпорация выступала поставщиком сырья для производства имплантов из титана для травматологии и ортопедии. Помимо головного госпиталя УКЛРЦ, металл для имплантов у предприятия закупал челябинский дистрибьютор стоматологических медизделий «ЛТТ», а также резидент ОЭЗ «Титановая долина» – ООО «Зибус». На основе сырья корпорации в 2019 году планировалась реализация проекта по производству имплантов «Дабл Медикал.ру2».