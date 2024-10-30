Чистая прибыль «Гемабанка» за три квартала выросла на 5,7%

Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов (ММЦБ) опубликовал результаты деятельности за девять месяцев 2024 года, подготовленные в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. Данные представили в пресс-службе биотехнологической компании «Гемабанк» (входит в Группу компаний «Артген биотех»).

Показатель выручки за три квартала вырос на 20,3% по сравнению с первыми девятью месяцами 2023 года и составил 256 млн руб. Показатель чистой прибыли увеличился на 5,7% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом показатель EBITDA составил 136 млн руб. (53,1% выручки).

База хранения образцов с начала года до сентября увеличилась до 42,5 тыс. образцов. Всего за девять месяцев на хранение было принято на 33% больше образцов, чем за этот период в 2023 году.

Также была оценена перспективность ген-терапевтического подхода и разработан дизайн молекул кандидатов в препараты для лечения гемофилии А и В и ВИЧ-инфекции. Уже подготовлен план экспериментов по тестированию молекул in vitro. Кроме того, были завершены работы по расширению криохранилища.

Были выплачены дивиденды по итогам 2023 года и за первое полугодие 2024 года в размере 107,5 млн руб.

За 2023 год чистая прибыль ММЦБ выросла на 28,1% и составила 125,8 млн руб., выручка увеличилась на 11,3% — до 283,5 млн руб.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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