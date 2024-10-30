Novartis увеличила чистую прибыль на 121% в III квартале

Novartis более чем удвоила чистую прибыль в III квартале 2024 года до 3,2 млрд долл., а чистые продажи компании выросли на 10% до 12,8 млрд долл. За девять месяцев этого года производитель нарастил чистую выручку на 11% до 37,2 млрд долл., чистую прибыль — на 62% до 9,1 млрд долл.

Novartis увеличила чистую прибыль на 121% в III квартале этого года до 3,2 млрд долл. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Как сообщается, в III квартале 2023 года швейцарский производитель понес значительные единовременные расходы из-за отделения дженерикового подразделения Sandoz. Это обеспечило более высокую прибыль в текущем году. Кроме того, с июля по сентябрь 2024 года чистые продажи швейцарского производителя выросли на 10% до 12,8 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из документа.

Наибольший скачок продаж показали препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Доходы с реализации средства для снижения холестерина Leqvio (инклисиран) выросли на 119% до 198 млн долл. Между тем лекарство от сердечной недостаточности «Энтресто» (валсартан + сакубитрил) принесло компании в прошедшем квартале 1,9 млрд долл. — на 26% больше, чем за тот же период 2023 года.

Второй по величине статьей дохода Novartis в III квартале стал препарат «Козэнтикс» (секукинумаб), назначаемый при псориазе и псориатическом артрите. Его объем продаж достиг отметки в 1,7 млрд долл., превысив показатель прошлого года на 28%.

Среди лидеров по темпам роста выручки оказался также Kesimpta (офатумумаб). Продажи препарата от рассеянного склероза поднялись на 28%, составив 838 млн долл.

Более резкую динамику продаж продемонстрировало лекарство для лечения рака молочной железы Kisqali (рибоциклиб), которое принесло Novartis в III квартале 787 млн долл. — на 43% больше, чем за тот же период 2023 года. В прошлом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило его применение при ранней стадии рака молочной железы.

Novartis отметила успешное продвижение на рынке радиофармпрепарата Pluvicto (lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan), выручка с реализации которого увеличилась на 50% до 386 млн долл. Также указывается рост продаж на 72% до 182 млн долл. лекарственного средства «Сцембликс» (асциминиб), предназначенного для лечения хронического миелоидного лейкоза.

Помимо этого в финансовом отчете швейцарский фармгигант подвел итоги девяти месяцев 2024 года. По данным компании, ее чистая выручка выросла за этот период на 11% до 37,2 млрд долл. в годовом исчислении, чистая прибыль — на 62% до 9,1 млрд долл.

Фото: novartis.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik