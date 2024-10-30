В Москве за 3,1 млрд рублей создадут производство титановых медизделий

В ОЭЗ «Технополис „Москва“» будет построен новый производственный комплекс по изготовлению титановых медизделий для стоматологии и эндопротезов для ортопедии. Инвестором проекта выступает компания «Медицинский титан», принадлежащая структурам Михаила Шелкова, главного акционера корпорации «ВСМПО-Ависма». Объем инвестиций в строительство составит свыше 3,1 млрд рублей.

Производственная площадка расположится на территории «Алабушево» и займет 10 000 кв. м. Предприятие будет специализироваться на выпуске титановых имплантов для стоматологии и эндопротезов для ортопедии с производственной мощностью не менее 3 млн единиц продукции ежегодно. Производство планируется запустить в 2027 году.

По информации от Михаила Шелкова, в производстве будет использоваться исключительно отечественное сырье. Титановые медицинские изделия являются оптимальным решением для восстановления костной ткани благодаря высокой биосовместимости, отсутствию аллергических реакций и значительной механической прочности.

Компания «Медицинский титан» зарегистрирована в поселении Московский на юго-западе столицы. Управляющее бизнесом юрлицо на 100% принадлежит ООО «Промышленные инвестиции», которое, помимо других активов, выступает акционером российского металлургического предприятия ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“».

В 2023 году сообщалось о планах компании «Русатом Имплантат» (дочернее предприятие «Русатом МеталлТех») к концу 2024 года начать выпуск титановых имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии и инструментов для их установки, замены и изъятия. Это, в частности, пластины для накостного остеосинтеза мелких, средних и крупных костных фрагментов, а также интрамедуллярные штифты для лечения переломов плечевой, бедренной и большеберцовой костей.

gxpnews