GSK понесла убытки в III квартале из-за урегулирования исков по препарату «Зантак»

GSK зафиксировала чистый убыток в размере 58 млн фунтов стерлингов (75 млн долл.) в III квартале этого года из-за урегулирования судебных исков в США, связанных с препаратом от изжоги «Зантак» (ранитидин). Об этом говорится в финансовом отчете британской фармацевтической компании.

Выручка GSK выросла в прошедшем квартале на 2% до 8 млрд фунтов (10,4 млрд долл.) по сравнению с тем же периодом 2023 года. Как отмечается, базовая операционная прибыль без учета судебных издержек также увеличилась на 5% до 2,8 млрд фунтов (3,6 млрд долл.).

Производитель сообщил о падении продаж вакцины от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) Arexvy на 72% до 188 млн фунтов (244 млн долл.). Кроме того, доходы с коммерческой реализации вакцины от опоясывающего лишая Shingrix упали на 7% до 739 млн фунтов (959 млн долл.). Общая выручка GSK с вакцин снизилась на 15% до 2,7 млрд фунтов (3,4 млрд долл.).

Несмотря на слабые финансовые показатели вакцинного сегмента, другие направления бизнеса GSK показали позитивную динамику. В III квартале подразделение специализированных препаратов компании стало лидером по продажам, увеличив выручку на 19% до 3 млрд фунтов (3,9 млрд долл.). Пероральный препарат от ВИЧ «Довато» (долутегравир + ламивудин) продемонстрировал рост на 23% до 567 млн фунтов (737 млн долл.), а противоастматическое средство «Нукала» (меполизумаб) — на 12% до 444 млн фунтов (576 млн долл.). Также отличился инъекционный антиретровирусный препарат длительного действия Cabenuva (каботегравир + рилпивирин), который принес 245 млн фунтов (318 млн долл.), что на 40% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, продажи онкологических препаратов подскочили на 94% до 373 млн фунтов (484 млн долл.), а выручка от них превысила отметку в 1 млрд фунтов (1,3 млрд долл.). Особенно успешными оказались Ojjaara (momelotinib), назначаемый для лечения миелофиброза, и Jemperli (dostarlimab) от эндометриального рака, объем продаж которых увеличился более чем вдвое.

GSK прогнозирует, что общая выручка за 2024 год составит от 33 млрд до 33,8 млрд фунтов (от 42,9 млрд до 43,9 млрд долл.).

В начале октября британский фармгигант согласился выплатить 1,8 млрд фунтов (2,2 млрд долл.) для урегулирования около 93% судебных исков в США, связанных с якобы канцерогенным действием «Зантака». Компания достигла договоренности с десятью юридическими фирмами, представляющими около 80 тыс. истцов в США. 70 млн долл. из основной суммы пойдут на разрешение отдельного дела, возбужденного американской лабораторией Valisure, которая впервые обнаружила канцероген NDMA (N-нитрозодиметиламин) в составе лекарства GSK от изжоги и язвенной болезни.

Фото: gsk.com

Владимир Заболотских

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