Минздрав предложил детализировать процесс закупок вакцин по НКПП

Минздрав предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1688 от 05.10.2021, которым утверждены Правила организации обеспечения медорганизаций препаратами для иммунопрофилактики для проведения профилактических прививок. Проект документа до 13 ноября находится на общественном обсуждении.

Согласно пояснительной записке, проектом постановления предлагается детализировать процедуру сбора заявок федеральными учреждениями, Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и профильными региональными ведомствами для обеспечения клиник вакцинами по Национальному календарю профилактических прививок (НКПП). Кроме того, документом устанавливается возможность представления заявок и осуществления закупки препаратов при наличии сложившейся по итогам проведенных закупок экономии.

Авторы документа намерены обязать Минздрав не позднее 1 марта информировать федеральные учреждения, ФМБА и профильные ведомства в регионах о планируемых предельных объемах федеральных средств на очередной финансовый год с учетом численности лиц, предполагаемых к вакцинации и ревакцинации, а также среднего объема за три финансовых года, предшествующих текущему финансовому году.

После этого до 15 апреля министерство должно объявить о возможности предоставления заявок без согласования в Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Центр не позднее 1 мая, с учетом определенных на основании заявок предварительных объемов лекарств, направит производителям или поставщикам запросы для определения возможности производства, поставки и стоимости препаратов.

Минздрав не позднее 20 августа информирует федучреждения, ФМБА и региональные ведомства о заявках, уже сформированных с учетом официальных статистических данных с указанием в них наименования получателей, адресов мест поставки и объемов поставки препаратов. Согласование заявок проходит в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня их поступления.

При наличии экономии бюджетных средств Минздрав на позднее 1 апреля должен сообщить о размере полученной экономии федучреждениям, ФМБА и профильным региональным ведомствам для представления заявок не позднее 10 апреля года в Федеральный центр. Федеральный центр не позднее 20 апреля рассматривает представленные заявки, при необходимости корректирует их, согласовывает и представляет указанные заявки в комиссию.

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Дина Коблова

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