AbbVie и EvolveImmune начинают сотрудничество для разработки новых противоопухолевых препаратов

AbbVie и EvolveImmune Therapeutics заключили соглашение о совместной разработке биопрепаратов, направленных на преодоление устойчивости раковых клеток к современной иммунотерапии. Соглашение предусматривает авансовый платеж и инвестиции в EvolveImmune в размере $65 млн, а также возможность получения компанией до $1,4 млрд в виде опционных и поэтапных выплат.

Платформа EVOLVE, разработанная EvolveImmune, обеспечивает стимуляцию Т-клеток, что помогает обходить низкую иммуногенность и снижать риск дисфункции Т-клеток, характерной для солидных и гематологических опухолей. В рамках партнерства компании намерены объединить возможности EVOLVE с антительной технологией AbbVie для повышения терапевтической эффективности.