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AbbVie и EvolveImmune начинают сотрудничество для разработки новых противоопухолевых препаратов

AbbVie и EvolveImmune Therapeutics заключили соглашение о совместной разработке  биопрепаратов, направленных на преодоление устойчивости раковых клеток к современной иммунотерапии. Соглашение предусматривает авансовый платеж и инвестиции в EvolveImmune в размере $65 млн, а также возможность получения компанией до $1,4 млрд в виде опционных и поэтапных выплат.

Платформа EVOLVE, разработанная EvolveImmune, обеспечивает стимуляцию Т-клеток, что помогает обходить низкую иммуногенность и снижать риск дисфункции Т-клеток, характерной для солидных и гематологических опухолей. В рамках партнерства компании намерены объединить возможности EVOLVE с антительной технологией AbbVie для повышения терапевтической эффективности.

Представители обеих компаний выразили уверенность в том, что сотрудничество позволит создать инновационные и эффективные методы лечения, необходимые пациентам с высокой потребностью в прорывных онкологических решениях.

Ранее сообщалось, что AbbVie за $1,4 млрд купит разработчика ЛП от болезни Альцгеймера – Aliada. Это связано с желанием AbbVie нивелировать падение выручки на препарат Humira после истечения патентной защиты и запуска его биоаналогов в США.

gxpnews

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5 ноября, 2024 | Просмотров: 127