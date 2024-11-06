Доходы BMS превзошли ожидания благодаря высоким продажам ключевых ЛП

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb отчиталась о прибыли в третьем квартале, превысившей ожидания аналитиков. Основной вклад в рост внесли продажи популярных препаратов Eliquis и Revlimid, а также новых продуктов – Camzyos и Breyanzi. Акции компании выросли на 4,2% после публикации отчетности, сообщает информационное агентство Reuters.

Выручка компании увеличилась на 8% и составила $11,89 млрд, превысив прогнозы аналитиков в $11,28 млрд. Продажи Revlimid снизились на 11% из-за конкуренции с дженериками, но достигли $1,41 млрд, превысив ожидания в $1,11 млрд. Eliquis, разработанный в партнерстве с Pfizer, показал рост на 11% и принес $3 млрд.

Прибыль компании составила $3,7 млрд, или $1,80 на акцию, что выше прогноза аналитиков в $1,49. Финансовый директор Дэвид Элкинс отметил, что устойчивый портфель продуктов позволил компании укрепить финансовое положение, а рост был обеспечен увеличением продаж на 20% в годовом исчислении.

«Устаревший портфель продолжает приносить компании значительный денежный поток, и это позволило нам сократить задолженность и укрепить баланс, – заявил в интервью Дэвид Элкинс. – Но большая часть общего роста компании была на самом деле обусловлена ​​ростом портфеля на 20% по сравнению с предыдущим годом».

Продажи новых препаратов Breyanzi и Camzyos выросли более чем вдвое и составили $224 млн и $156 млн соответственно. Однако аналитики считают, что для дальнейшего роста компании важно уделять внимание новым продуктам, таким как недавно одобренный препарат от шизофрении Cobenfy.

«Поскольку надвигается конкуренция со стороны дженериков и появляется закон о снижении инфляции (IRA), инвесторам требуется больше от активов роста и Cobenfy», – сказал аналитик Guggenheim Securities Шеймус Фернандес, имея в виду недавно одобренный препарат от шизофрении компании Bristol. Eliquis был одним из 10 препаратов, включенных в первую волну переговоров о ценах Medicare, разрешенных в рамках IRA, и с 2026 года цена на него снизится на 56%. Фернандес отметил, что скромные продажи таких продуктов, как Camzyos и Breyanzi, обнадеживают, но не являются источником энтузиазма.

Bristol-Myers ожидает одобрения новой формы инъекции Opdivo до конца 2024 года. Улучшенный прогноз годовой прибыли компании теперь составляет 75-95 центов на акцию, что выше предыдущих оценок.

gxpnews