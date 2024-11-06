Суд в США снял обвинения в сокрытии информации о вреде детских смесей с Abbott и Reckitt

Производители лечебного питания для новорожденных Abbott и Reckitt одержали победу в судебном процессе, спровоцированном болезнью ребенка. Решением присяжных в суде штата Сент-Луис, штат Миссури, обвинения сняты, пишет Reuters.

В иске утверждалось, что компании не предупредили потребителей и врачей о рисках, которые может нести употребление их специализированных смесей, используемых в отделениях интенсивной терапии новорожденных в больницах. Родители ребенка, который якобы получил кишечное заболевание из-за смеси, требовали выплатить им более $6,2 млрд за ущерб его здоровью и отсутствие предупреждения об этом серьезном побочном эффекте.

Речь идет о некротизирующем энтероколите – заболевании, которое поражает недоношенных детей и имеет предполагаемый уровень смертности более 20%. Ребенок истцов, которому сейчас семь лет, родился недоношенным на сроке менее 28 недель и весом чуть более 1000 граммов. По словам его родителей, он заболел после того, как его кормили специализированной смесью в детской больнице Сент-Луиса. Он перенес операцию и выжил, но имеет пожизненные проблемы с развитием и здоровьем.

Больница, где выхаживали мальчика, также была ответчиком по иску. Коллектив учреждения также признан невиновным присяжными. «Это решение подтверждает то, что мы, медицинское сообщество и регулирующие органы, заявили: наши продукты питания для недоношенных детей безопасны», – говорится в заявлении Abbott.

К слову, это первый положительный результат в данном деле для Reckitt и Abbott. Всего против компаний подано примерно 1000 подобных исков по всей стране. Против судебного преследования высказывается врачебное сообщество – медики считают, что это может поставить под угрозу доступность смесей или повлиять на медицинские решения.

Напомним: два дела, которые были переданы в суд в начале этого года, закончились вердиктами на $60 млн против Reckitt и на $495 млн против Abbott. После этого регулирующие органы США и рабочая группа ученых, созванная Национальным институтом здравоохранения, заявили, что текущие доказательства не подтверждают гипотезу о том, что смесь вызывает некротизирующий энтероколит.

gxpnews