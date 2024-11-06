Правительство изменило правила ввоза и вывоза наркотических средств

Для импорта и экспорта наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров юридическое лицо из государства – члена ЕАЭС должно получить два документа – разрешение от МВД и сертификат от Росздравнадзора. Согласно утвержденным правительством изменениям, Росздравнадзор должен вести реестр выданных им сертификатов, сведения о них должны размещаться в открытом доступе на сайте ведомства. В изначальном проекте правительственного постановления предполагалось, что МВД также сформирует реестр собственных разрешений.

Для проверки сертификатов Росздравнадзора будет сформирован QR-код, содержащий ссылку на данные из реестра на сайте ведомства.

Поправками правительство также установило возможность подавать заявление в МВД и Росздравнадзор для получения разрешительных документов в электронной форме. С МВД такое взаимодействие будет происходить с использованием портала госулуг или информационной системы в сфере внешнеторговой деятельности «Одно окно», с Росздравнадзором – через «Госуслуги» или личный кабинет.

К таким заявлениям, согласно принятым изменениям, должно прилагаться разрешение компетентного органа государства-импортера на ввоз на его территорию конкретной партии наркотических средств, находящихся под международным контролем, а также внешнеторговый контракт. Из перечня обязательных документов исключили договор комиссии.

Заявления и документы, направленные регуляторам в электронной форме, как сообщается в правительственном постановлении, должны быть подписаны заявителем либо обычной усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан согласно нормам РФ.

В заявлениях юрлица, как и раньше, должны указывать цель ввоза и вывоза наркотических средств, наименование и адрес местонахождения, название наркотического средства, его лекарственную форму, количество, сроки ввоза (вывоза), страну, из которой вывозят или в которую ввозят наркотические средства, вид транспорта для перевозки, время и место пересечения границы конкретной партией. Также правительство внесло в этот перечень номер записи в реестре лицензий на осуществление деятельности по обороту наркотических средств и сертификат качества вещества.

Правительство сократило до 5 дней срок, в течение которого Росздравнадзор может рассматривать заявление на получение сертификата. Ранее федеральная служба, как и МВД, могла рассматривать ходатайство в течение 15 дней. Для МВД срок оставили без изменений.

Решение об отказе выдать разрешение МВД теперь сможет отправлять не только на бумажном носителе, как раньше, но и в электронной форме посредством системы «Одно окно». Росздравнадзор теперь должен доводить до заявителей отказ только через портал госуслуг.

С 15 до трех дней сокращен срок, в течение которого Росздравнадзор должен скорректировать информацию в сертификате, в котором заявитель обнаружил ошибку. За те же три дня Росздравнадзор должен будет внести в реестр сведения об аннулировании сертификата. Уведомить держателя документа о его аннулировании регулятор должен в день принятия такого решение с помощью информационно-коммуникационных технологий. Ранее на последнюю процедуру в рамочном документе было выделено 5 дней.

Корректировки внесены и в положения о ввозе и вывозе наркотических средств при осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами, не являющимися членами ЕАЭС. Теперь разовую лицензию на проведение такой перевозки Минпромторг будет выдавать в соответствии с правилами, утвержденными решением Совета ЕАЭС от 24 ноября 2023 года № 125 «Об утверждении Правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами».

Сертификаты, которые выдаются для такого вида перевозок, также будут вноситься в реестр Росздравнадзора. Взаимодействие юрлиц, планирующих перевозки наркотических веществ из стран, не входящих в ЕАЭС, или в такие государства, с МВД и Росздравнадзором будет выстраиваться по алгоритму, аналогичному для компаний из ЕАЭС.

Принятые Правительством РФ изменения разработаны и представлены Минздравом еще в августе 2023 года. Тогда предполагалось, что новый порядок вступит в силу 1 сентября 2024 года, однако документ по итогам обсуждения был отправлен на доработку. Финальная версия проекта была представлена в декабре 2023 года. В обеих версиях содержались пункты о создании реестра разрешений МВД, однако в учрежденных правительством корректировках они отсутствуют.

С 1 марта 2025 года начнут действовать корректировки и в другом постановлении, регулирующем производство и оборот препаратов, содержащих малое количество наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Поправки направлены на ослабление контроля в отношении стандартных образцов соответствующих лекарств.