Владимир Уйба покидает пост главы Республики Коми

По словам Владимира Уйбы, ему доверили новую работу на федеральном уровне. Какую именно, он не уточнил.

Владимир Уйба – врач-гигиенист, эпидемиолог. В 1982 году окончил Свердловский ГМИ, в 2000 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

С 1999 по 2002 год и с июня по декабрь 2003 года Уйба занимал должность заместителя руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве РФ. В декабре 2003 года стал руководителем этого управления, а 6 ноября 2004 года – руководителем ФМБА.

В январе 2020 года его назначили заместителем министра здравоохранения РФ, а в апреле президент Владимир Путин назначил его врио главы Республики Коми. В сентябре того же года после проведенных выборов Уйбу утвердили в должности.

В октябре 2024 года Владимир Уйба назначил заместителем председателя правительства Республики Коми бывшего министра здравоохранения региона Игоря Дягилева. На указанной должности он будет курировать в том числе вопросы здравоохранения.