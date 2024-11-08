В сентябре размер среднего чека в российских аптеках достиг максимальных с начала года значений

По итогам периода январь-сентябрь 2024 г. средний чек в российских аптеках составил 691 руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 г., сообщает RNC Pharma. Более 80% от общей суммы чека формируют лекарственные препараты, они же обеспечивали основную динамику данного показателя. Средний чек по лекарственному ассортименту в этот период достиг 557 руб., увеличившись за год на 12%. Разовая покупка парафармацевтической продукции фиксировалась на уровне 134 руб., что на 13% выше показателей 1‑3 кв. 2023 г.

Сезонные колебания продаж на розничном рынке как правило довольно заметно влияют на размер среднего чека: летом обычно наблюдается его снижение, тогда как в осенне-зимний период показатель растёт. После того как в июне текущего года средняя стоимость разовой покупки в российских аптеках снизилась до 673 руб., начиная с июля стартовал восходящий тренд, и в сентябре разовая покупка по всему ассортименту достигала 710 руб. из которых 563 руб. приходилось на лекарства. Средний чек на парафармацевтику в аптеках тоже сильно различался от месяца к месяцу, при этом максимальный показатель тут пришелся на июнь (152 руб.), когда разовая покупка ЛП фиксировалась на минимальном уровне.

По итогам сентября текущего года, только в двух регионах страны, величина среднего чека по аптечному ассортименту превышала 1000 руб. — в Москве и Чукотском АО. Для столицы это значение составило 1103 руб., а для Чукотского АО — 1074 руб. Максимальная стоимость разовой покупки в аптеках столичного региона в отчётный период отмечалась по итогам июня (1108 руб.), а если рассматривать только средний чек на лекарственные препараты, то максимальная величина зафиксирована по итогам августа (830 руб.).

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